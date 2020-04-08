Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора

Срок оплаты утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты, может быть перенесен на декабрь 2020 года. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг России, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на сайте www.regulation.gov.

В ведомстве полагают, что такая мера поддержит отечественный автопром, снизив негативные экономические последствия из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.