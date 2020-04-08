Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.04.2020 17:49
Рубрика: Налоги

Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора

Текст: Екатерина Петрова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Срок оплаты утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты, может быть перенесен на декабрь 2020 года. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг России, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на сайте www.regulation.gov.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок

В ведомстве полагают, что такая мера поддержит отечественный автопром, снизив негативные экономические последствия из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.