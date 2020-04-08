Онлайн-трансляции богослужений РПЦ собирают сотни тысяч просмотров

Десятки и сотни тысяч просмотров достигают онлайн-трансляции богослужений в храмах Русской православной церкви, сообщили во вторник в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- В условиях вынужденной самоизоляции Русская православная церковь предлагает своим прихожанам онлайн-трансляции богослужений... Многие люди воспользовались этой возможностью, - говорится в официальном Telegram-канале рабочей группы.

Трансляцию недавнего патриаршего богослужения в Елоховском соборе посмотрело, например, около 100 тысяч человек в социальной сети "Одноклассники", сообщило РИА Новости.

Не менее востребованы и трансляции патриарших богослужений на телеканалах "Спас" и "Союз" и других сервисах. На праздник Благовещения общее количество просмотров онлайн-трансляций составило более 24 тысяч. Около 400 тысяч просмотров набрали онлайн трансляции богослужений из храмов Санкт-Петербурга.