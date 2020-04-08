Пушков назвал пиратством планы США по добыче ресурсов на Луне

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новый указ президента США Дональда Трампа о коммерческом освоении ресурсов Луны.

По мнению российского сенатора, в этом документе важно не столько само будущее освоение - пока это выглядит как отдаленная перспектива, сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли. США присваивают себе право, которое им никто не давал, написал Пушков в своем Twitter. "Это пиратство, а не лидерство", - заключил сенатор.

Напомним, шестого апреля Трамп подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов. Вашингтон более не рассматривает находящиеся в безвоздушном пространстве ресурсы в качестве всеобщего достояния.

В МИД РФ напомнили, что космическое пространство, включая Луну и небесные тела, не подлежит национальному присвоению. "Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.