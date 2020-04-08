В магазинах Приморья из-за коронавируса введут санитарные часы

В продуктовых магазинах Приморья для профилактики заболевания коронавирусом будут проводить ежедневную санитарную уборку. Такое поручение дал глава региона Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства края.

Предполагается, что на время обработки магазины должны закрываться.

Ежедневную уборку должен проходить и общественный транспорт. В Владивостоке уже запустили электронную систему контроля санитарной обработки автобусов и такси. Губернатор Приморья поручил муниципалитетам организовать у себя их круглосуточную промывку. Данные - номера машин и время мойки - будут заноситься в журнал.

Как ранее писала "РГ", со вторника во Владивостоке начали дезинфицировать общественный транспорт, для такси и автобусов заработали пункты санитарной обработки. По информации правительства Приморья, всего в городе будет 28 таких пунктов.

Сегодня в крае были выявлены три новых случая заболевания COVID-19. На карантине в приморских больницах находятся 52 человека, на дому - восемь тысяч.

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