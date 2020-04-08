Россияне набросились на Toyota RAV4

Компания Toyota рассказала о результатах продаж в России за первые три месяца этого года. Итак, официальные дилеры марки реализовали 27 231 автомобиль, продемонстрировав рост на 26,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Седан Camry и кроссовер RAV4 вновь вошли в топ-25 самых продаваемых автомобилей российского рынка. Бестселлером Toyota по результатам как марта, так и квартала стал RAV4. В прошлом месяце SUV обновил лучший результат месячных продаж за всю историю, разойдясь в количестве 5 293 экземпляра (+103%).

Всего за три месяца кроссовер нашел 11 430 новых владельцев, улучшив результат на 96,4% и тем самым побив собственный квартальный рекорд продаж.

RAV4 предлагается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода теперь можно выбрать из трех вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Напомним, цены на Toyota RAV4 начинаются с отметки 1 905 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 713 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом.