Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом

Компания Toyota приняла решение о передаче сроком на три месяца 45 автомобилей Toyota и Lexus (включая кроссоверы и внедорожники, на которых можно добраться до труднодоступных районов) медицинским работникам, ежедневно борющимся с распространением коронавируса в России.

Машины из корпоративного парка задействуют для оказания помощи пациентам, находящимся в режиме самоизоляции в Москве и Московской области, а также для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории.

Ранее свои автомобили российским медикам предоставили Audi, Kia и BMW. Также автомобильные компании запустили флешмоб в соцсетях, который призван заставить россиян самоизолироваться и отказаться от поездок на машине.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели почти 500 человек. За последние сутки в стране подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах.