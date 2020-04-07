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07.04.2020 18:18
Рубрика: Легковые авто

Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Компания Toyota приняла решение о передаче сроком на три месяца 45 автомобилей Toyota и Lexus (включая кроссоверы и внедорожники, на которых можно добраться до труднодоступных районов) медицинским работникам, ежедневно борющимся с распространением коронавируса в России.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Машины из корпоративного парка задействуют для оказания помощи пациентам, находящимся в режиме самоизоляции в Москве и Московской области, а также для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории.

Ранее свои автомобили российским медикам предоставили Audi, Kia и BMW. Также автомобильные компании запустили флешмоб в соцсетях, который призван заставить россиян самоизолироваться и отказаться от поездок на машине.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели почти 500 человек. За последние сутки в стране подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах.

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#Toyota