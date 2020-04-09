Аналитики ожидают рост расходов на искусственный интеллект

До начала эпидемии коронавируса IDC прогнозировало, что в 2020 году расходы на искусственный интеллект в Европе составят около 10 млрд долларов, а их среднегодовой рост в период до 2023 года составит около 33%. Однако из-за развития пандемии аналитики пересмотрели свой прогноз.

Они ожидают, что решения для искусственного интеллекта, развернутые в облаке, получат более широкое распространение, чем прогнозировалось ранее. По мнению авторов исследования, после вспышки COVID-19 многие отрасли (например, транспорт, потребительские и персональные услуги), будут вынуждены уменьшить свои инвестиции в технологии. "C другой стороны, ИИ - это технология, которая может сыграть важную роль, помогая предприятиям и обществу справиться с крупномасштабными проблемами. Государственный сектор будет чаще инвестировать в ИИ. А больницы рассматривают ИИ как средство ускорения диагностики и тестирования на коронавирус и предоставления удаленных консультаций пациентам, находящимся в изоляции. А правительства смогут использовать ИИ для оценки соответствия требованиям социального дистанцирования.

Эксперты оценили влияние COVID-19 на 181 компанию в Европе и обнаружили, что по состоянию на 23 марта 16% европейских компаний считают, что автоматизация с помощью ИИ поможет им минимизировать влияние пандемии. Сбои в цепочке поставок и нехватка сотрудников приведут к необходимости автоматизировать процессы.