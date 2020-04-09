Число зараженных коронавирусом в штате Нью-Йорк приблизилось к 150 тысячам

Число зарегистрированных случаев коронавируса в одном только штате Нью-Йорк в среду приблизилось к 150 тысячам, даже несмотря на то, что власти предупредили, что официальные данные о смертности в штате могут не отражать истинное число носителей COVID-19 и людей, умерших от него.

По словам представителей местных властей, которых цитирует Reuters, более 200 человек ежедневно умирают у себя дома в Нью-Йорке во время пандемии. Чиновники мэрии Нью-Йорка в беседах с корреспондентами агентства на условиях анонимности заявили, что рост числа смертей, позволяет предположить, что самый густонаселенный город США может недооценивать, сколько человек на самом деле скончалось от COVID-19.

"Каждая цифра - это конкретный человек, - заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который отдал распоряжение приспустить флаги в знак скорби по погибшим. - Этот вирус атаковал уязвимых и слабых, и наша задача, как общества, защищать их".

Напомним, что в среду в городе было зафиксировано рекордное количество смертей за день - 779 (всего 4571 человек). Тем не менее, Эндрю Куомо сохраняет позитивный настрой: он сослался на сокращение числа новых госпитализаций и другие данные в качестве доказательства того, что власти постепенно обретают некоторый контроль над уровнем заражения.

В среду смертность от коронавируса в США превысила 14,6 тысячи случаев, что является вторым по величине показателем в мире после Италии, согласно данным Reuters. На Нью-Йорк приходится почти половина из смертельных случаев.

Официальные лица предупреждают американцев, что на этой неделе можно ожидать тревожного роста смертельных исходов от коронавируса, хотя ученые в результате моделирования в среду сократили прогнозируемый показатель смертности от пандемии в США на 26% до 60 000 человек.

Доктор Крейг Смит, главный хирург медицинского центра Колумбийского университета в Пресвитерианской больнице, огласил обнадеживающие цифры, свидетельствующие о переломе в течении пандемии. По его словам, в течение двух дней подряд в США было зарегистрировано больше выписок выздоровевших пациентов, чем госпитализаций.

По словам губернатора Луизианы Джона Бел Эдвардса, в штате "начинает наблюдаться сглаживание кривой", поскольку число новых случаев коронавируса, зарегистрированных в последние 24 часа - 746 - ниже, чем в последние дни. Луизиана несколько недель была одной из горячих точек США в плане распространения вируса.