Эксперты назвали отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса

За последний месяц количество вакансий в туризме упало более чем на половину. Гостиничный и ресторанный бизнес потерял более 36% вакансий.

Также снизилось число объявлений о работе в финансовой сфере (минус 23,5%), в сфере информационных технологий (минус 20,5%), а также количество инженерно-технических (минус 21,4%) и производственных (минус 15,6%) вакансий. Юристы стали менее востребованы на 24%, а строители - на 20,4%.

Такие данные "Российской газете" представлены компанией Adzuna, которая агрегирует более 12 миллионов вакансий из тысяч уникальных источников в 16 странах мира

Напротив, число объявлений о работе с частичной занятостью или подработке существенно увеличилось (в среднем на 22,1%), что является обычным побочным действием кризиса и экономической нестабильности. Также в России наблюдается резкий рост вакансий в сфере социального обслуживания.

По данным Adzuna, самый резкий спад активности на рынке труда наблюдается в Италии, где введены беспрецедентные карантинные меры. За последние недели число открытых вакансий снизилось там более чем на 40%. На втором месте в этом антирейтинге расположилась Великобритания, потерявшая около 35% вакансий. А рынок труда в Новой Зеландии, несмотря на пакет мер на сумму в 12,1 млрд долларов, переживает тяжелые времена, потеряв 27,5% вакансий. В США, где в марте число безработных выросло до рекордных 10 миллионов, количество вакансий сократилось более чем на 21%

На фоне этой статистики данные по России выглядят относительно неплохо. В нашей стране количество вакансий за последние недели в среднем сократилось более чем на 16%, больше всего пострадала сфера обслуживания.