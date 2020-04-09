Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса

- Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные, защиты дипломов - абсолютное большинство можно организовать онлайн - сказал в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "РБК". - Это касается и вступительных испытаний.

Напомним, с 16 марта Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. Позже стало известно, что вступительная кампания продлится до 10 августа - это станет последним днем подачи документов на бюджет, первая волна зачислений пройдет 19 августа, вторая - 26-го.