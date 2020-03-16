Готовы ли вузы к переходу на дистанционное обучение

Приказ обязывает ректоров сделать все возможное, чтобы ребята получали знания в полном объеме, а если необходимо, то и по индивидуальному учебному плану. Кроме того, министерство открывает "горячую линию" по самым острым вопросам перехода на дистанционное или смешанное обучение.

Как теперь будут учиться студенты? Хватит ли у вузов ресурсов?

В Сеченовском университете все учебно-методические материалы размещены на Едином образовательном портале университета. "Централизованное тестирование будет проводиться через удаленный доступ, даты экзаменов перенесены", - уточнил ректор Петр Глыбочко. Кстати, Сеченовка - один из вузов, участвующих в проекте "Цифровой университет", а значит полностью "в теме".

В МИСиСе переходят на индивидуальный график обучения. При этом учиться удаленно или очно - решает сам студент. Те, кто решил не ходить в университет, смогут учиться самостоятельно онлайн, правда, на зачеты и экзамены все же придется приходить. На электронной платформе вуза - более 900 оцифрованных образовательных курсов, разработанных преподавателями. Есть все необходимое для временного перевода студентов на дистанционный формат обучения. Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены дозаторы с антисептиком для рук и ультрафиолетовые рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Общий карантин в университете не объявлялся.

Высшая школа экономики уже давно в авангарде онлайн-образования. Сейчас она предлагает вузам, объявившим карантин, использовать свою платформу оnline.hse.ru для организации дистанционного обучения студентов. Здесь 72 курса ВШЭ. Вузы из всех регионов могут воспользоваться ими бесплатно.

- Кроме поиска подходящих ресурсов, каждому вузу предстоит перестроить большое количество бизнес-процессов, оперативно обучить сотрудников, доработать нормативную базу, - говорит директор по онлайн-обучению ВШЭ Евгения Кулик. - Это очень непростая ситуация для вузов во всем мире, именно поэтому сильные игроки на рынке сейчас объединяются и предлагают свои ресурсы бесплатно: как ведущие университеты, так и компании. Россия не исключение.

Сибирский федеральный университет продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях.

- Для СФУ дистанционные формы обучение - не новый формат. В университете есть собственная система электронного обучения, где размещены материалы по всем образовательным программам - всего более 20 тысяч единицы онлайн-ресурсов, - рассказал врио ректора СФУ Максим Румянцев. - А чтобы преподаватели и студенты могли быть на связи, в дистанционном формате действуют онлайн-сервис "Вебинар" и платформа "Мой СФУ".

В Новосибирском государственном университете максимально сокращены публичные массовые мероприятия, особенно с привлечением иностранных участников. С 16 марта факультеты и институты поэтапно начнут переходить на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Сотрудники административных служб также по возможности будут переведены на "удаленку". Увы, в марте в НГУ будет отменен традиционный день открытых дверей.

Запланированная на 29 марта встреча с абитуриентами в Южно-Уральском госуниверситете тоже не состоится. "Вместо этого "День открытых дверей" будет проведен в дистанционном формате, дату объявим в ближайшее время", - сообщила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

На электронное обучение переходит Дальневосточный федеральный университет. Лекции и семинары будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему.

- Для ДВФУ электронное обучение - привычный формат: с 2018 года все учебные планы включают онлайн-курсы ведущих российских университетов на платформе "Открытое образование", а также курсы, разработанные преподавателями нашего вуза, - рассказал ректор ДВФУ Никита Анисимов. - В общей сложности ежегодно электронные курсы осваивают около 13 тысяч студентов университета. И, разумеется, у них есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на научные базы, к записям вебинаров и лекций.

А вот МГИМО с 17 марта полностью прекращает учебные занятия в вузе. Об этом сообщает Студенческий союз университета. Руководство вуза прорабатывает схему перевода студентов на дистанционное обучение.

Мнение

Ольга Назайкинская, директор центра трансформации образования бизнес-школы "Сколково":

- Ситуация с распространением коронавируса и тотальным карантином оказалась серьезным тестом на прочность для университетов. Это тест на то, насколько эффективно в последнее время вузы внедряли новые образовательные технологии и осваивали возможности частичного перехода в онлайн. Если вуз не развивался в этом направлении, то сейчас сделать это быстро и без ущерба для образовательного процесса не получится.

Качественная онлайн лекция или семинар - нетривиальная трансляция через веб-камеру, а совершенно иная подача материала и другая формулировка проверочных заданий. Удаленное обучение требует как от преподавателей, так и от студентов высокой степени самоорганизации и самостоятельности. В выигрыше сейчас окажутся именно те университеты, которые уделяли внимание индивидуальным траекториям развития студентов, работали с их мотивацией на личный образовательный процесс.

Что еще может помешать эффективному переходу на онлайн? Неготовность нормативной базы. Сейчас в большинстве университетов нормативные документы по оплате нагрузки преподавателей никак не стимулируют их к записи качественных онлайн курсов и дистанционной работе. Ведь записав одну онлайн лекцию, преподаватель по сути лишается самых высокооплачиваемых часов нагрузки. Сейчас самое время уделить внимание именно этому моменту. Вузы могут использовать кризисную ситуацию для повышения своей конкурентоспособности не только на локальном, но и на глобальном рынке образовательных услуг.