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9 апреля 2020 г.

Распоряжение администрации Костромской области от 8 апреля 2020 года № 59-ра "О внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 04.04.2020 № 55-ра"

В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 4 апреля 2020 года № 55-ра "Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) организации, включенные в реестр инвестиционных проектов Костромской области, реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в следующих сферах и отраслях:

лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели;

строительство, реконструкция, ремонт объектов, архитектурно-строительное проектирование, в том числе в рамках реализации ациональных, федеральных и региональных проектов, обеспечение производственного цикла в данной сфере, в том числе производство и поставка материалов, изделий и конструкций, оборудования;

сельское хозяйство и рыбоводство, производство пищевых продуктов и напитков;

ремонт бытовой техники, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт телефонов;

автосервисы, автомойки, шиномонтаж;

деятельность по чистке и уборке помещений общего пользования в жилых зданиях, нежилых помещений и прилегающих территорий;

оптовая торговля;

юридические и нотариальные услуги;

строительство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог и объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, строительство газопроводов и газораспределительных сетей;

производство нерудных материалов;

производство средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также сырья и компонентов к ним;

транспортные и логистические услуги;

производство электрического оборудования, электро- и радиоэлементов;

строительство и эксплуатация объектов связи;

включенные в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-3KO "О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области".";

2) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны соблюдать требования, установленные постановлением губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области.";

3) основания для включения в реестр организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (приложение), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников


Приложение к распоряжению администрации Костромской области от 8 апреля 2020 года № 59-ра

Основания для включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности

1. Выполнение государственного, муниципального и/или оборонного заказа.

2. Обеспечение объектов, реализуемых в рамках национальных, федеральных и региональных проектов, материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием (в том числе субподрядные организации и поставщики материалов, изделий и конструкций, оборудования).

3. Осуществление поставок товаров (работ, услуг) на экспорт.

4. Обеспечение деятельности организаций, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

5. Обеспечение деятельности организаций, определенных в подпункте 1 пункта 1 распоряжения администрации Костромской области "Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".



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