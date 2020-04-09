На Украине готовы к прекращению транзита российского газа

Украина готова к тому, что из-за открытия "Северного потока - 2" может прекратиться транзит российского газа через ее территорию. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"К нулевому транзиту мы (Украина - Прим. "РГ") готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", - цитирует Макогона издание Liga.net.

Однако он также выразил уверенность, что "Северный поток - 2" не будет закончен раньше 2021 года. Но даже несмотря на это Украина не прекратит противодействовать его строительству и продолжит рассчитывать на поддержку США и Европы, отметил Макогон.

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.

Помимо этого стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и отказались от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт.