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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве

Текст: Наталья Козлова
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ по факту пожара и гибели людей в доме престарелых.

Напомним, вечером 8 апреля 2020 года в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар. Это - частный дом престарелых. На тот момент в помещении находилось больше 50 человек. Четыре человека погибло, шестеро - в больницах с отравлением угарным газом. В СКР говорят, что цифры не окончательные - данные о пострадавших уточняются.

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Расследованием занимается Главное следственное управление СК по Москве. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК России Светлана Петренко:

- На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы.

Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, приведшие к трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности.

С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ,сказала представитель ведомства.

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