В Омске выздоровела заболевшая коронавирусом семья

Первые заболевшие коронавирусом омичи полностью излечились. Сегодня семья, где папа, мама и ребенок получили подтвержденный диагноз COVID-19, будет выписана домой.

- Результаты контрольных анализов показали, что пациенты здоровы, и в эти минуты готовятся документы к их выписке, - сообщает минздрав Омской области.

Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Омске 28 марта. Зараженной оказалась семья из трех человек, прибывшая после туристической поездки из Объединенных Арабских Эмиратов 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва-Омск.

После прилета семья находилась в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый у них на 10 день после возвращения, дал положительный результат.

- Глава семейства был помещен в стационар Городской клинической инфекционной больницы имени Далматова, где получал все необходимое лечение, - сообщили в Минздраве. - Мама и ребенок были госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу № 3, где им также была оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что заболевание протекало у всей семьи в легкой форме.

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