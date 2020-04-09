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Samsung выпустит конкурента iPad Pro

Текст:   Виктория Чернышева
09.04.2020,  
16:17
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Samsung готовит к выпуску флагманские планшеты, которые смогут конкурировать с iPad Pro. Новые гаджеты придут на смену Galaxy Tab S6.

Как уточняет портал Sammobile, планшеты получат два новых размера дисплея: 11 и 12,4 дюйма. Это довольно большое увеличение по сравнению с 10,5-дюймовым дисплеем Tab S6.

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По размеру новые гаджеты будут близки к iPad Pro (с экранами 11 и 12,9 дюйма). Ожидается, что Samsung выпустит планшеты с новейшим процессором и оперативной памятью, улучшенными камерами, батареей большего размера, поддержкой 5G и Android 10. Кроме этого, не исключено, что они будут оснащны функцией быстрой зарядки.

Новые планшеты Samsung поступят в конце этого года. Они будут доступны в сером, синем и коричневом цветах вместе с аксессуарами для клавиатуры. Скорее всего, гаджеты назовут Galaxy Tab S20.

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