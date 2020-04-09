Трамп заявил о равнодушии к поставкам медицинских материалов в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует вопрос поставок Францией медоборудования и материалов Ирану. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме.

"Они отправляют Ирану медицинские материалы? Меня это не волнует", - цитирует американского лидера ТАСС. Представители администрации США в последние дни неоднократно утверждали, что санкции не распространяются на поставки продовольствия, лекарств и медицинского оборудования. При этом госсекретарь Майк Помпео выступил против оказания финансовой помощи исламской республике.

На фоне распространения коронавируса иранские власти не раз заявляли о том, что американские санкции не позволяют стране принимать необходимые меры, а потому напрямую влияют на заболеваемость. Шестого апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани заявил, что Париж совместно с европейскими партнерами готов продолжать гуманитарное сотрудничество с Тегераном.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в Иране заразились более 64,5 тысячи человек. Почти четыре тысячи заболевших скончались.