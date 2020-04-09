Постановление правительства Тюменской области от 8 апреля 2020 года № 188-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Законом Тюменской области от 28.12.2004 №323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области" в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):".

2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.3-4.6 следующего содержания:

"4.3. прибывающих в аэропорт "Рощино" г. Тюмени рейсами из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области:

обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции по месту жительства (для жителей Тюменской области), по месту пребывания в Тюменской области при наличии условий или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания (для граждан, проживающих в иных субъектах Российской Федерации);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.4. прибывающих в Тюменскую область иными видами транспорта из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области:

незамедлительно сообщать о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

4.5. прибывших в Тюменскую области из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области в период с 27 марта 2020 года по 8 апреля 2020 включительно сообщить о своем прибытии, а также контактную информацию (место фактического пребывания, номер телефона) на горячую линию, организованную в Тюменской области;

4.6. определить единый номер телефона горячей линии для обращений, указанных в настоящем пункте, 8-800-234-35-22.".

3. Подпункт 5.3 пункта 5, абзац первый подпункта 6.5 пункта 6 исключить.

4. Подпункт 8.5 пункта 8 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:

"государственных ветеринарных учреждений Тюменской области, ветеринарных клиник в части оказания ветеринарных услуг, требующих оказания экстренной или неотложной ветеринарной помощи;

организаций, осуществляющих сбор, транспортировку и переработку биологических отходов агропромышленного комплекса;".

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Органам местного самоуправления проводить обработку с применением дезинфицирующих средств (профилактическую дезинфекцию) помещений общего пользования в многоквартирных домах, расположенных в границах муниципального образования, с соблюдением при проведении указанной обработки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции.".

Губернатор области А.В.Моор







