Ubisoft сделала бесплатным гоночный симулятор The Crew 2

Компания Ubisoft открыла бесплатный доступ ко всему контенту гоночной игры The Crew 2 с 9 по 13 апреля на ПК в магазине Uplay и на PlayStation 4.

Для запуска консольной версии подписка PlayStation Plus не нужна, но без нее будут недоступны мультиплеерные функции, такие как командная игра или PvP.

Во время акции открыты все локации на карте и каталог транспортных средств. Весь достигнутый прогресс сохранится в случае приобретения полной версии.

Напомним, бесплатные выходные сейчас также проходят в шутере Gears 5.