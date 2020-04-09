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Ubisoft сделала бесплатным гоночный симулятор The Crew 2

Текст:   Богдан Бобров
09.04.2020,  
14:03
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft открыла бесплатный доступ ко всему контенту гоночной игры The Crew 2 с 9 по 13 апреля на ПК в магазине Uplay и на PlayStation 4.

Для запуска консольной версии подписка PlayStation Plus не нужна, но без нее будут недоступны мультиплеерные функции, такие как командная игра или PvP.

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Во время акции открыты все локации на карте и каталог транспортных средств. Весь достигнутый прогресс сохранится в случае приобретения полной версии.

Напомним, бесплатные выходные сейчас также проходят в шутере Gears 5.

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