В Чехии можно подарить поездку на "Жигулях". Это недешево

В Чехии, как и в любой другой стране, есть служба проката редких автомобилей: платите деньги, забираете машину, ездите на ней, устраиваете фотосессию - в общем, делаете всё, что душе угодно и в пределах разумного. Но вот что удивительно - одна из компаний предлагает в качестве прокатного авто "Жигулик".

"Жигулик" или Lada 1300 - всем знакомый ВАЗ-21011, оснащённый двигателем объёма 1.3 литра мощностью 69 л.с. "Ноль одиннадцатый" выпускался на АвтоВАЗе с 1974 по 1983 годы. Основными отличиями от "единички" являются решётка радиатора с более частыми прутьями, дополнительные прорези под ней, отсутствие "клыков" на бампере, которые заменили резиновой накладкой, изменённые фонари, более комфортные сиденья и эргономика органов управления.

Итак, стоимость поездки на "Жигулике", предлагаемой Hotelnakolech, составляет 1 799 чешских крон (5 430 рублей). Во столько оценивается 40-минутный променад (или 27 км) на пассажирском месте. Если вы хотите порулить, то придётся заплатить 1 999 чешских крон (чуть больше 6 тысяч рублей). Бензин в прайс включён - оплачивать отдельно не придётся.

Напомним, что 19 апреля 2020 года АвтоВАЗу исполнится 50 лет, и история Волжского автозавода началась с выпуска ВАЗ-2101. В честь этого события компания опубликовала редкие архивные фото из жизни завода.