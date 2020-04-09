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Рубрика: В мире

Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди

Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди - Гидеона. По данным полиции, ребенок был найден на глубине 7,6 метра.

Фото: iStock
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN. Уточняется, что тело 8-летнего Гидеона было обнаружено в 610 метрах от того места, где во вторник нашли тело его матери - Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин (внучки Роберта Кеннеди).

Напомним, 40-летняя Мейв с сыном пропали третьего апреля во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе. Во время отдыха в доме на набережной дети играли с мячом во дворе, и он укатился в воду. Тогда женщина с сыном сели в каноэ, чтобы достать мяч. Предполагается, что они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

Сенатор Роберт Кеннеди - брат 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты от Демократической партии. Он был застрелен в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе пятого июня 1968 года.

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