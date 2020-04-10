АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая версия Lada 4x4

В начале текущего года стартовали продажи обновлённого внедорожника Lada 4x4. Модель в обычной версии и городской Urban получила новый салон, но модификация Bronto осталась без изменений. "Российская газета" выяснила у АвтоВАЗа, когда обновится самая дорогая модификация семейства Lada 4x4.

"Bronto в "старом" виде уже не производится, т.к. изменился базовый а/м. Обновление Bronto запланировано на середину 2020 года", - рассказали в пресс-службе марки.

Сегодня Lada 4x4 Bronto предлагается по цене от 742 900 до 806 900 рублей. На вопрос о том, насколько подорожает автомобиль, на заводе ответили, что актуальные цены будут известны позже. Смеем предположить, что Bronto подорожает на 15 тысяч рублей.

Lada 4x4 Bronto продаётся с лета 2017 года. Модификацию выпускает дочернее предприятие АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". От обычной Lada 4x4 версия Bronto отличается пакетом доработок. Например, машина получила колёса размерностью 235/75 R15 c активным грунтовым протектором, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленный задний мост, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, усиленные пружины спереди, а также другие амортизаторы, которые отличаются увеличенными ходами.

В начальное исполнение Bronto входят ABS, кондиционер, подогрев передних сидений, электрозеркала, рейлинги, защитный обвес по кругу, оригинальная решётка радиатора. Дополнительно можно заказать усиленную защиту картера коробки передач и раздаточной коробки, съёмную лебёдку, тягово-сцепное устройство, противотуманки и дополнительные фары на поперечине рейлингов, а также один из семи вариантов окраски "камуфляж".

Напомним, обновленная Lada 4x4 Urban отличается передним бампером со встроенными противотуманными фарами, обычную Lada 4x4 с алюминиевыми бамперами можно идентифицировать только по наличию штатной антенны на крыше. Главное - у Lada 4x4 появилась новая передняя панель с комбинацией приборов от Lada Priora, вместительным перчаточным ящиком, современной системой отопления и вентиляции. Внедорожник получил более комфортные сиденья с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, а также формованный потолок с системой ЭРА-ГЛОНАСС и новую обивку стоек лобового стекла.

Передние кресла имеют модернизированный механизм складывания и могут подогреваться, водительское сиденье обзавелось боковой подушкой безопасности. Изменился и центральный тоннель, в котором присутствует ниша под смартфон, две розетки на 12В, подстаканники, блок электрической регулировки боковых зеркал, кнопки стеклоподъёмников и обогрева сидений. До лета текущего года модель должна обзавестись новым рулевым колесом и рулевой колонкой.

На Lada 4x4 установлены новые опоры силового агрегата (снижающие уровень вибраций), улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова, ограничители и трёхкамерные уплотнители дверей.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на трёхдверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 559 900 до 635 900 рублей.