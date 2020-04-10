Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес

В самоизоляции все проводят время по-разному. Брюс Уиллис, например, несмотря на второй брак, закрылся на карантине со своей первой женой и дочерьми, с которыми сумел сохранить хорошие отношения.

Возможно, от скуки он решил временно переквалифицироваться из актера в парикмахера и побрил свою дочь Таллулу, которая опубликовала у себя в Instagram запись процесса.

Родственники за кадром оценили новый имидж и сравнили ее с Жанной д'Арк. Хотя, по правде говоря, больше ассоциаций возникает с ее мамой Деми Мур и ее звездной ролью в фильме "Солдат Джейн".

Вполне вероятно, что такая кардинальная смена образа была нужна Таллуле всего для одной топлес-фотосессии, снимком из которой она также поделилась с подписчиками.