Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживают предложение министра юстиции Константина Чуйченко свести в единую систему все меры, вводимые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сенаторы готовы участвовать в этой работе, заявил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.

Ранее глава Минюста заявил, что в ближайшее время встанет вопрос о необходимости кодификации введенных в связи с коронавирусом норм, их свода в единую систему, возможно даже в единый законодательный акт. Например, считает он, следует детально прописать такие режимы, как повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее.

"То, что законодательство требует существенных изменений в связи с новыми вызовами мы в комитете согласны", - сказал Андрей Клишас. Он также напомнил, что председатель верхней палаты Валентина Матвиенко анонсировала создание рабочей группы по данному вопросу в Совфеде.

"Вместе с тем должен ли это быть отдельный кодекс или внесение взаимосвязанных изменений в ряд законов с различным предметом регулирования - подлежит обсуждению", - продолжил Андрей Клишас. "Мы готовы к работе с Минюстом по данной проблеме", - заключил он.