Машина времени. Новый ВАЗ-2107 продают по цене двух iPhone

Очередную "машину времени" предлагают купить на портале частных объявлений Auto.ru. На этот раз пользователи Сети обратили внимание на абсолютно новый ВАЗ-2107, за который просят 200 тысяч рублей. Это цена двух iPhone 11 Pro.

Машина вышла с конвейера Тольяттинского автозавода в 2008 году. Но, как утверждает ее нынешний хозяин, за 12 лет она прошла только 78 км и хранилась в гараже. Более того, ее ни разу не ставили на учет - то есть, по факту покупатель может стать первым официальным владельцем этой "семерки".

На нескольких размещенных фотографиях действительно представлен абсолютно новый автомобиль. Об этом говорит состояние капота, багажного отделения, ковриков. Смущает разве что банка с ароматизатором на торпедо. Вероятно, в машине курили, на что указывает и пятно на водительском сиденье, напоминающее прожиг от сигареты.

Напомним, ВАЗ-2107 выпускали в Тольятти с марта 1982 года по апрель 2012-го. До сих пор на учете в органах ГИБДД стоит более 1,5 млн таких машин.

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