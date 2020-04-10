Мексика присоединится к новой сделке ОПЕК+ под влиянием США

Мексика согласовала с США свое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Речь идет о снижении производства в мае и июне этого года на 100 тысяч баррелей в сутки. Ранее глава минэнерго страны Росио Нале также написала в Twitter, что Мексика готова снизить производство нефти на 100 тысяч баррелей в сутки от сегодняшнего уровня добычи.

По словам президента Мексики, которые приводит ТАСС, Дональд Трамп пообещал ему дополнительно снизить добычу в США на 250 тысяч баррелей в сутки, чтобы компенсировать неполное выполнение квот ОПЕК+ со стороны Мексики. О реакции участников ОПЕК+ на эту новость пока неизвестно.

Именно Мексика на прошедшем 9 апреля заседании ОПЕК+ не согласилась со своей квотой снижения производства нефти в 400 тысяч баррелей в сутки из-за чего сделка не была окончательно оформлена.