Межправсовет ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции

Меры по обеспечению экономической стабильности на пространстве ЕАЭС вынесены на рассмотрение межправительственного совета, который 10 апреля состоится в формате видеоконференции. Как ранее сообщал "СОЮЗ", диалог глав исполнительной власти первоначально планировалось провести в белорусской столице, но пандемия коронавируса изменила формат очередного заседания.

Прежде всего "планируется утвердить предпринимаемые в союзе меры, направленные на обеспечение стабильности в условиях развития пандемии COVID-19, - уточнил источник в ЕЭК. - Кроме того, главы правительств обсудят подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Ожидается и рассмотрение подходов к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли, инициативу о перечислении ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами союза.