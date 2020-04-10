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10.04.2020 10:58
Рубрика: Экономика

Ограничение цен на продукты может привести к дефициту ряда товаров

Текст: Татьяна Карабут
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предостерегает от применения "резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов питания", говорится в сообщении АКОРТ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Напомним, накануне с инициативой ограничить рост цен на продукты, установив предельную торговую наценку в 10%, выступила фракция "Единой России" в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал "беспределом" рост цен в несколько раз на ряд продуктов, которое наблюдается в последние недели. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею разработать механизм по ограничению роста цен на продукты.

"Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи - гарантия быстрого дефицита этого товара", - говорится в сообщении АКОРТ.

В ассоциации считают, что прекращение производства и продаж таких товаров повлечет сокращение миллионов рабочих мест, остановку предприятий и нарушение логистической инфраструктуры продовольственной безопасности.

В АКОРТ считают, что в условиях снижения спроса в режиме изоляции и острой конкуренции между сетями торговые сети борются за каждого покупателя. Поэтому в их интересах держать максимально низкие цены. Искусственное завышение приведет к немедленному оттоку покупателей к конкурентам. А попытки сговора будут пресечены ФАС.

Фото: РИА Новости - Александр Сурков
Есть ли продукты, которые помогают от коронавируса

В АКОРТ отмечают, что рентабельность крупнейших торговых сетей минимальна. Например, за 2018 г. рентабельность отрасли ритейла по данным ФНС составили всего 2,6%. Рентабельность крупнейших компаний по чистой прибыли по итогам 2019 г. не превышает 2%, в частности Х5 - 1,5%, "Магнит" - 1,2%, Лента - (-) 0,5%.

Между тем в АКОРТ признают, что размер торговой наценки неравномерен - от нулевой или даже отрицательной для самых дешевых товаров до высокой в продукции премиальной категории. "В одной и той же категории, например, растительного масла, существуют десятки товаров разных производителей и ценовых категорий, торговая наценка на которые в разных сетях может быть от 1% до 80%, при этом более высокая наценка на дорогие виды компенсирует торговые затраты на более дешевые", - поясняют в ассоциации. Кроме того, установление торговой наценки учитывает факторы сезонности в ряде товаров, регионального баланса спроса и предложения, особенностей логистики и многие другие.

При этом в АКОРТ напоминают, что в последнее время торговые сети получают от поставщиков уведомления о повышении цен в среднем на 5-15%. Отдельные поставщики планируют увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. "Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступлению более дорогого товара", - говорится в сообщении АКОРТ.

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