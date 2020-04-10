Песков: В Кремле хотели бы восстановления памятника Коневу

В Кремле предпочли бы видеть памятник маршалу СССР Ивану Коневу восстановленным или в Чехии, или в России.

В Москве считают неприемлемым демонтаж памятника в Праге. "Мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным - или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма, также напомнил представитель Кремля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге за осквернение символов воинской славы России.