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10.04.2020 17:46
Рубрика: Власть

Песков: В Кремле хотели бы восстановления памятника Коневу

Текст: Кира Латухина
В Кремле предпочли бы видеть памятник маршалу СССР Ивану Коневу восстановленным или в Чехии, или в России.
Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
Фото: MARTIN DIVISEK/ EPA
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу

В Москве считают неприемлемым демонтаж памятника в Праге. "Мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным - или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Российская сторона на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма, также напомнил представитель Кремля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге за осквернение символов воинской славы России.

Фото: MARTIN DIVISEK
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