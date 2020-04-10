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10.04.2020 19:33
Рубрика: Власть

Полиция не будет задерживать граждан за просроченные паспорта

Текст: Михаил Фалалеев
Важные уточнения по поддержанию режима карантина и самоизоляции были приняты в МВД России.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Под председательством первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александра Горового состоялось заседание Оперативного штаба ведомства.

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Обсуждались меры по предупреждению распространения COVID-19 на территории страны. В совещании принимали участие руководители подразделений Центрального аппарата МВД, а в режиме видеоконференцсвязи - руководители территориальных органов ведомства.

Рассматривались актуальные вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической обстановкой и относящиеся к компетенции органов внутренних дел.

В пресс-службе МВД России сообщили, что Александр Горовой проинформировал участников мероприятия о продлении сроков действия паспортов граждан России, водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты задержания физических лиц и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов.
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Не должно быть привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности.

Нельзя привлекать к административной ответственности родителей (опекунов) несовершеннолетних детей, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста.

Тем не менее, территориальные подразделения должны быть нацелены на системную работу по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, нарушающих режимы карантина и самоизоляции.

А во время предстоящих крупных религиозных праздников Александр Горовой поручил организовать совместную работу с региональными органами исполнительной власти и представителями традиционных конфессий по вопросам обеспечения правопорядка.

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