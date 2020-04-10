Путин анонсировал новый разговор с Трампом

Контакты с США по вопросу борьбы с распространением коронавируса и по ситуации на энергетических рынках продолжатся. Напомним, что накануне президенты двух стран, а также король Саудовской Аравии провели телефонный разговор.

"Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - заявил Владимир Путин, беседуя с экипажем МКС по видеосвязи.

Глава государства также заявил, что даже в непростые времена сотрудничество в космической деятельности будет развиваться. "Человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания", - убежден он.

Путин вспомнил, что и сама отрасль зародилась в трудное послевоенное время. "Несмотря на испытания, люди стремились воплотить в жизнь мечту о полетах во Вселенную, смело шли в неизведанное, добивались успехов", - подчеркнул он.

"Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере", - заявил президент.

Сегодня глава государства также проведет совещание по развитию космоса.