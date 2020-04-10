Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика

До пика заболеваемости COVID-19 в Москве еще далеко. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился мэр столицы Сергей Собянин.

"Никакого пика еще не наступило, - считает глава города. - Мы находимся, скорее, у подножия этого пика. Даже не в середине". Сейчас в Москве выявлено в общей сложности свыше шести тысяч случаев COVID-19. Медикам удалось вылечить более 300 человек. Зафиксировано 50 смертельных исходов.

Ранее в городе были введены новые ограничения: кладбища закрыли для посещения, а с сегодняшнего дня нарушителей карантина (тех, кто болеет COVID-19, их родственников и вернувшихся из-за рубежа) будут штрафовать за езду на машине не по Москве.