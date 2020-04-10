Группа сахалинцев сбежала с карантина по коронавирусу

Несколько жителей Сахалинской области, которые должны были оставаться на карантине как потенциальные носители коронавирусной инфекции, сбежали в четверг вечером.

Как передает "Интерфакс", об этом губернатор островного региона Валерий Лимаренко сообщил на следующий день во время родительского собрания, которое провел в режиме онлайн, чтобы обсудить проблемы дистанционного обучения школьников.

"Вчера в срочном порядке пришлось собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям", - признался глава региона.

Он рассказал, что находящиеся на карантине люди просто пропали. Сейчас их ищут полицейские и сотрудники ФСБ. Точное число беглецов Валерий Лимаренко не озвучил.

Губернатор добавил, что сейчас в области семь пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болезнь у них проходит в легкой форме, как простой грипп. Еще четверо сахалинцев ранее были выписаны из больницы.

На самоизоляции и в обсервации в Сахалинской области сейчас находятся более четырех тысяч человек.