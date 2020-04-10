На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар

В Северском районе Кубани в районе поселка Планческая Щель сегодня днем было обнаружено возгорание лесной подстилки. Прибывшие на место подразделения установили, что огонь охватил 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Пожар происходит в труднодоступной местности, в четырех километрах от населенного пункта, - рассказали в ведомстве. - Поэтому было решено нарастить силы и средства - к месту направили аэромобильную группировку. Всего на борьбу с лесным пожаром стянуто на данный момент 120 человек и 27 единиц спецтехники. Также для мониторинга обстановки и выявления новых очагов огня применяется беспилотник".

По словам представителя ведомства, за последние двое суток спасатели на территории потушили 12 возгораний лесной подстилки, в том числе в Сочи и под Туапсе. В ликвидации пожаров участвовали около 500 человек и 60 единиц техники. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Туапсинском районе, где пришлось ввести режим ЧС. Очаги тлели в труднодоступной горной местности, поэтому к тушению привлекали как наземные силы, так и вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также самолет Бе-200.

Сейчас на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. В 42 муниципальных образованиях решением главы региона введен особый противопожарный режим, при котором запрещено использовать и разводить костры, а также ограничен доступ в лесные массивы.