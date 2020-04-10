В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции

Государственный Совет Крыма одобрил введение штрафов за нарушение правил самоизоляции во время режима повышенной готовности. Соответствующие изменения в закон РК "Об административных правонарушениях в Республике Крым" крымские парламентариями внесли на заседании в пятницу.

Проведение вопреки запрету массовых мероприятий, а также продолжение работы объектов розничной торговли, предприятий общепита и оказания услуг с посещением гражданами таких объектов на должностных лиц налагается штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до полумиллиона рублей для юрлиц.

Для физических лиц невыполнение требований крымских властей при режиме повышенной готовности влечет штрафа в размере 4000 рублей, при повторном случае - 5000 рублей. Если совершенное впервые нарушение связано с использованием транспортного средства, нарушителю придется заплатить 5000 рублей.

В законе подчеркивается, что штрафы применяются за правонарушения, которые не сопровождаются уголовно наказуемыми деяниями и не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он призван урегулировать вопрос применения административного законодательства, действующего при введении и обеспечении режима повышенной готовности в Крыму.

Внесение упомянутых изменений в закон РК "Об административных правонарушениях в Республике Крым", ранее анонсировал глава республики Сергей Аксенов, связав их с безответственным отношением значительной части крымчан к требованию не покидать жилье без крайней надобности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в Крыму до 30 апреля продлен режим самоизоляции. Дома и квартиры разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в ста метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий непрерывного цикла, которые продолжают работу. Также разрешено навещать пожилых и больных граждан, отвозя им продукты и лекарства.