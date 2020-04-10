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10.04.2020 17:08
Рубрика: Легковые авто

Renault вынуждена брать кредиты, чтобы избежать национализации

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Renault Group намерена взять кредит на сумму от 4 до 5 миллиардов евро, чтобы справиться с кризисной ситуацией, вызванной последствиями остановки производства и продажи автомобилей. В противном случае компании грозит национализация.

О готовности взять кредит заявил председатель совета директоров компании Жан-Доминик Сенар. Однако есть небольшой нюанс: банки могут отказаться от финансирования производителя. Компания Standard & Poor"s, занимающаяся анализом финансовых рынков понизила кредитный рейтинг. К слову, рейтинг другого французского автопроизводителя - PSA Group (Peugeot-Citroen-Opel) - тоже был понижен.

Фото: Пресс-служба Renault
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Ранее сообщалось, что Жан-Доминик Сенар и другие топ-менеджеры пошли на сокращение своей заработной платы на 25%. "Недоплата" была направлена в фонд поддержки сотрудников компании. Другими словами, деньги будут перераспределены для выплаты полного объёма заработной платы. "РГ" рассказывала, что к аналогичным мерам прибегают и другие компании.

Автомобильная промышленность Европы и США вынуждена брать кредиты, чтобы выжить в условиях кризиса, сроки окончания и последствия которого неизвестны. Так, за финансовой помощью обратились Daimler AG, BMW, Nissan, General Motors и Ford.

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