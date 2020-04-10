Самый маленький кроссовер Toyota: технические характеристики и дата премьеры

В начале марта на автосалоне в Женеве Toyota планировала представить самый компактный кроссовер, однако COVID-19 нарушил эти планы, и компания перенесла премьеру модели.

Напомним, что новинка многообещающая: несмотря на унификацию с Yaris, она, по словам автопроизводителя, окажется совершенно другой машиной, а не просто кросс-версией хэтча. Издание Best Car поделилось свежей порцией информации о будущем кроссовере.

Ранее было известно, что автомобиль создаётся на компактной версии архитектуры TNGA - GA-B. Согласно сведениям инсайдеров, длина новинки составит 4 170 мм, что на 229 мм больше, чем у нового Toyota Yaris. Размер колёсной базы "паркетника" такой же, как у "пятидверки" - 2 560 мм.

Ширина больше на 20 мм и составляет 1 765 мм, причём уточняется, что это произошло не только благодаря раздутым колёсным аркам, но и за счёт изменения внутрисалонного пространства и пересмотра внешних кузовных панелей. Высота - 1 555 против 1 470 мм в пользу новой модели.

Фото: www.bestcarweb.jp

Для кроссовера предусмотрен 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 91 л.с., работающий в паре с вариатором. Также у модели будет гибридная версия с системой e-Four с отдельным электромотором на задней оси, то есть автомобиль с условно полным приводом.

Сроки премьеры довольно абстрактны: с осени 2020 по весну 2021 года. Вероятно, японские коллеги имеют в виду, что премьеру кроссовера проведут в этом году, а выход на рынок состоится в следующем.

Ранее Toyota публиковала официальные тизеры новинки, также в Сети появлялись шпионские фото.