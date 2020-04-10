В апреле за жилье в России заплатит только каждый третий

По прогнозам СРО "Национальный жилищный конгресс", максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составит до 30% от всех начислений.

"Велика опасность, что принятые правительством меры (отмена пеней и отключений ряда коммунальных ресурсов, мораторий на взыскание долгов) не только помогут добросовестным плательщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и спровоцируют тех, кто захочет не платить за ЖКУ, воспользовавшись ситуацией", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

В самой сложной ситуации сейчас управляющие организации, отмечает Разворотнева. У них серьезно возросли затраты из-за необходимости закупать препараты для дезинфекции подъездов и средства защиты для персонала. "Если их выпадающие доходы не будут компенсированы из бюджета, если не будут смягчены лицензионные требования, в ближайшее время следует ожидать массового ухода с рынка управляющих организаций, рост количества "брошенных домов", и, как следствие, снижения качества жизни граждан в этих домах", - говорят в "ЖКХ Контроль". В организации предлагают в рамках антикризисной программы компенсировать выпадающие доходы УК и ТСЖ в случае неоплаты гражданами коммунальных услуг, а также расходы на дезинфекцию. Поддержит отрасль отмена пени УК и ТСЖ за просрочку платежей поставщикам ресурсов на срок до 60 дней, освобождение предприятий ЖКХ от НДС или снижение для них налога на 10%.

На управляющие организации необходимо распространить мораторий на полгода на возбуждение дел о банкротстве, считает зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев: "В сложившейся ситуации управляющие организации не смогут выполнить обязательства перед сторонними организациями, что неминуемо повлечет признание управляющих организаций банкротами. В таких случаях автоматически аннулируется лицензия на осуществление деятельности по управлению домами. Это может привести к коллапсу в сфере управления многоквартирными домами".

Минстрой держит ситуацию, складывающуюся в сфере ЖКХ, на контроле, сообщили в пресс-службе ведомства. "Минстроем прорабатываются предложения, направленные на поддержку организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, ведется постоянная работа по информированию граждан о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении Минстроя. Гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, а оплату производить через различные удаленные каналы банков: Интернет и мобильные приложения. "Совместно с Общероссийским народным фронтом, крупными кредитными учреждениями и отраслевыми компаниями разрабатываются дополнительные онлайн-площадки для оплаты. Вся информация о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и об организации, управляющей многоквартирным домом, размещена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", - добавляют в Минстрое.

Водоснабжающие организации уже обратились в правительство с просьбой вернуть пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг для большей части населения. По их мнению, из-за принятых в связи с эпидемией "поблажек" сильно упадет платежная дисциплина жителей.

Письмо от имени "Российских коммунальных систем", Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения и "Росводоканала" (копия есть в распоряжении "РГ") было направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Его авторы отмечают, что в ближайшее время собираемость платежей может упасть с 95-96% до 25-30%. Причины этого - ограничения передвижения граждан и сложность оплаты наличными, снижение платежеспособности потребителей и другие факторы. Наибольшее влияние на рост задолженности окажет введенный правительством мораторий на пени за просрочку платежей за ЖКУ, так как потребители массово перестанут платить, считают поставщики воды. При этом сами ресурсоснабжающие организации сейчас работают в усиленном режиме - из-за сложной эпидемиологической обстановки водоканалы повышают концентрацию реагентов для обеззараживания питьевой воды и сточных вод, применяют интенсивное ультрафиолетовое облучение, увеличивают количество отбираемых проб и лабораторный контроль. Поставщики реагентов уже объявили о росте цен на свою продукцию из-за изменения курса рубля.

Среди мер, которые могут исправить ситуацию, по мнению авторов письма - ограничение действия моратория на пени. Предлагается не взимать пени только с граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату жилья как с самых социально уязвимых слоев населения. Большинство поставщиков воды уже внедрили удобные сервисы дистанционной оплаты, позволяющие оплачивать услуги, не выходя из дома, подчеркивают авторы письма.

"Часть населения может воспринять риторику об отмене пени как сигнал вообще не оплачивать коммунальные услуги, - считают в РКС. - Если водоканалы будут получать только 25% выручки, они физически не смогут обеспечивать приемлемое качество водоснабжения. Это означает и низкое качество очистки воды из-за отсутствия средств на реагенты, и аварии на сетях, влекущие отключения воды и приостановление услуг водоотведения. Поддержка наименее защищенных сограждан должна быть адресной".