Академик РАН: Эпидемия COVID-19 пойдет на спад в начале июня

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня. Такой прогноз дал ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, которые приводит "Парламентская газета", период окончания эпидемии зависит, в том числе, от повсеместного соблюдения гражданами режима самоизоляции и других рекомендаций властей по недопущению распространения коронавируса.

"Начало июня - это самый оптимистичный прогноз", - уточнил академик. Конечно, при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны отнесутся ответственно к ограничениям в карантине, сократят контакты друг с другом. "Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем", - сообщил ученый.

Сама вакцина будет готова к концу этого года, хотя есть надежда, что это произойдет и раньше.