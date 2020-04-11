Банки и страховщики поддержали своих клиентов

На период карантина многие отделения финансовых организаций закрылись. Банковские и страховые услуги рекомендуют получать онлайн, через мобильные приложения и сайты. Практически все эти услуги доступны - тех, что требуют обязательного присутствия в офисе, немного. Например, если клиенту нужен доступ к банковской ячейке, такой вопрос решается в индивидуальном порядке.

Большинство клиентов сейчас волнует необходимость обслуживать кредит в условиях, когда доходы либо снизились, либо человек вообще потерял работу. 4 апреля вступил в силу закон о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Получить отсрочку платежей по кредитам и займам можно на срок до полугода. При этом по одному кредиту льготный период предоставляется только один раз.

"Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года, и второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит", - подчеркнула во время онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ЦБ РФ обращают внимание, что отсрочка не бесплатна. По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга начисляются проценты по льготной ставке. Она составляет 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Для каждого типа кредита установлен лимит - если кредит больше, получить каникулы не получится. Для автокредитов, например, это 600 тысяч рублей, для ипотеки - 1,5 миллиона рублей. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), под кредитные каникулы подпадает 72,84% всех розничных кредитов. Однако в сегменте залогового кредитования (автокредиты и ипотека) доля не доходит и до половины.

"Введение кредитных каникул - чрезвычайно важный и полезный инструмент социальной защиты заемщиков, позволяющий им получить "кредитную передышку" в кризисной ситуации, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Прежде всего, стоит отметить, что эта мера охватывает большинство заемщиков с необеспеченными кредитами. Вместе тем, в сегменте залоговых кредитов доля граждан, которые смогут претендовать на льготный период, не так велика, особенно в крупных городах и кредитно-активных регионах".

По данным НБКИ, средний размер действующего ипотечного кредита в стране составляет около 2,2 миллиона рублей. А в Москве и того больше - 4,8 миллиона рублей. Это подтверждают данные и Объединенного кредитного бюро.

"Кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков из-за установленных лимитов на сумму кредита. Особенно чувствительна ситуация для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, например, в Москве средний размер потребительского кредита составляет 528 тысячи рублей, а на покупку автомобиля жители столицы брали в среднем 1,2 миллиона рублей. В обоих случаях средний размер кредита превышает установленный лимит в 2 раза", - рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В НБКИ полагают, что более логичным был бы дифференцированный региональный подход - с учетом средних сумм кредитов в каждом регионе.

Впрочем, крупные банки запускают собственные программы кредитных каникул с увеличенными лимитами. Заявку можно подать на сайте или через чат-бот. Также крупнейшие участники рынка расширяют консультационную поддержку клиентов по всем вопросам, связанным с пандемией и ограничениями.

"В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям - перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена", - отмечают в ЦБ РФ.

Так, дополнительная собственная программа поддержки заемщиков появилась у ВТБ. На нее могут рассчитывать клиенты, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Кредитные каникулы предоставляются на 3 месяца. Как рассказали в пресс-службе банка, по ипотечным кредитам максимальная сумма составляет 8 миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 миллиона рублей в других регионах. По кредитам наличными - до 2 миллионов рублей, по автокредитам - до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Это произойдет автоматически, никаких документов в банк предоставлять не нужно. Начисленные за это время проценты, как пояснили в банке, будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев (начиная с июня).

Программа поддержки заемщиков благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников: "Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме".

Помимо обслуживания кредитов, некоторые банки вводят и другие меры по поддержке клиентов - снижают стоимость платежей через интернет-банк, отменяют комиссии за ведение счета для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, делают бесплатным смс-информирование и т.д.

"Почта Банк" предложил клиентам-пенсионерам бесплатные консультации по вопросам коронавируса по "Линии заботы". Этот социальный консьерж-сервис открывает бесплатные консультации, которые можно получить из любой точки мира по телефону, skype или email. Среди тем обращений - оценка симптомов коронавирусной инфекции и дальнейших действиях; профилактика вирусных заболеваний; психологические консультации по вопросам, вызванными паническими настроениями, и др. "В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации пожилые люди - в группе риска, и им особенно нужны спокойствие, уверенность и возможность получить ответы на волнующие их вопросы в любой момент", - отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

МКБ меняет тарифы обслуживания компаний малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать своих клиентов из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. До 30 июня 2020 года отменяется абонентская плата за пакет услуг "Стартовый", на 50% снижается размер абонентской платы за пакет услуг "Оптимальный". Также не будет взиматься плата за обслуживание счетов. Список отдельных сфер деятельности, компании из которых могут воспользоваться льготными условия, можно посмотреть на сайте банке.

Не остаются в стороне и страховщики. Как рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), компании продолжат оказывать социально значимые услуги в период усиления мер по самоизоляции. В первую очередь это услуги по обязательным видам страхования и страхованию жизни. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, страховые союзы также продолжат работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО, а также обеспечение деятельности по техосмотру.

Продолжают работу и страховые брокеры. Они оказывают услуги страховым компаниям и клиентам в период усиления мер по самоизоляции как по заключению договоров, так и по урегулированию убытков. В Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) призвали участников рынка в период самоизоляции использовать, в том числе для расчетов, сканы документов, а не их оригиналы.

Похожие меры страховые компании сейчас внедряют в урегулировании убытков по ОСАГО. ЦБ РФ рекомендовал в период ограничительных продавать такие полисы без диагностических карт. Позицию регулятора поддержали и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). После заключения договора ОСАГО диагностическая карта должна быть предоставлена в течение месяца после снятия карантина.

"Предложение "отвязать" друг от друга две услуги, одна из которых возможна и онлайн (продажа полиса ОСАГО), а другая - только офлайн (прохождение техосмотра) - безусловно, правильная мера. Период в 30 дней после снятия ограничительных мер на получение диагностической карты тоже представляется нам вполне достаточным", - полагает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.