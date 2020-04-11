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Disney перезапустит мультфильм "Робин Гуд" для онлайн-проката

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    11.04.2020, 16:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Disney снова полезли в свой сундук с классическими мультфильмами и решили заново переснять "Робин Гуда" 1973 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ремейк будет выполнен с помощью CGI-анимации на манер "Короля льва" и "Книги джунглей" - с той лишь разницей, что "Робин Гуд" выйдет в "домашнем" прокате на стриминговом сервисе Disney+.

Как и в оригинале, действующими лицами истории про разбойников Шервудского леса будут различные животные: главный герой - лис, Малыш Джон - медведь, шериф - волк и т.д.

Режиссером нового проекта называется Карлос Лопес Эстрада, сценарий напишет Кари Гранлунд, работавший над перезапуском "Леди и бродяги".

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