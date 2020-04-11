Китай направил в Россию медицинских экспертов для борьбы с COVID-19

Китай поможет России в борьбе с COVID-19. Утром 11 апреля из Харбина в Москву вылетела группа медицинских экспертов, сформированная Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь рассказал ТАСС, что в составе группы 10 человек. Они доставят в Россию медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие расходные материалы.

В РФ, по данным на 10 апреля, коронавирус выявили у почти 12 тысяч человек (11 917). Больше всего инфицированных - в Москве (7 822 человека). От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 94 россиянина. Узнать последние данные о ситуации в стране можно на сайте стопкоронавирус.рф.