Обнаружена связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19

Исследование, проведенное в США, показало связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19. В районах с высоким уровнем загрязнения воздуха (в Нью-Йорке, например), от коронавируса умирает больше людей, чем где бы то ни было, сообщает издание Focus.

Исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, проводившие замеры воздуха, загрязненного твердыми частицами, сравнили полученные данные с количеством смертей от COVID-19. Они пришли к выводу, что вероятность смерти от вируса на 15 процентов выше в сильно загрязненных областях, чем в регионах, где количество твердых частиц минимальное.

Микроскопические частицы от выхлопных газов воздействуют на легочную ткань, вызывают незаметное воспаление и тем самым снижают способность организма справляться с респираторными инфекциями. Это увеличивает риск рака легких или сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, уменьшает сопротивляемость организма различным инфекциям.

В докладе отмечается, что существуют различные причины высокого уровня загрязнения воздуха. Например, в Центральной долине (штат Калифорния) это происходит из-за интенсивного сельского хозяйства, а в штате Огайо из-за выбросов угольных электростанций. По прогнозам ученых, в этих регионах можно ожидать повышения уровня смертей от COVID-19. Кстати, во время эпидемии SARS в 2003 году исследователи обнаружили, что в Китае в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха от болезней легких умерло вдвое больше людей, чем в регионах с чистым воздухом.