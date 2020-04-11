На Сахалине нашли всех нарушителей карантина по коронавирусу

В Сахалинской области сотрудники полиции нашли всех нарушителей домашнего карантина, которых региональный Минздрав не обнаружил при очередной проверке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти люди прилетели в область различными рейсами из-за границы. Медики взяли у них анализы, которые, как отмечается, показали отрицательные результаты, а также ознакомили с обязательным требованием - провести две недели в домашнем карантине.

Во время проверки 9 апреля стало ясно, что некоторые нарушили режим самоизоляции, о чем сахалинский губернатор Валерий Лимаренко даже рассказал во время прямого эфира в социальных сетях. Полиция подключила к поиску "беглецов" дополнительные силы и нашла всех пропавших.

Как подчеркивает пресс-служба, всего за время действия самоизоляции выписаны штрафы на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Сейчас в области семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болезнь у них проходит в легкой форме, как простой грипп. Еще четверо сахалинцев ранее были выписаны из больницы.

На самоизоляции и в обсервации в Сахалинской области сейчас находятся более четырех тысяч человек.