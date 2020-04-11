Новости

Два вывозных рейса для россиян из Сеула запланированы на 12 апреля 11:47
В Крыму отменят вахтовый метод на стройках и запретят посещать кладбища 11:47
Стало известно, где открылись стойки бесплатного велопроката в Москве 11:41
Иностранцев по месту жительства зарегистрируют через МФЦ 11:31
Видео: В Башкирии курица усыновила новорожденных крольчат 11:26
В Курганской области введен пропускной режим 11:23
Первый пациент с COVID-19 скончался в Ингушетии 11:13
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химвеществом 11:10
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии 11:10
Президент ФНП предложил передавать документы в госорганы через нотариуса 11:02
В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек 11:01
Волгоград ввел карантин для гостей из регионов с COVID-19 11:00
В Петербурге клинику закрыли на карантин из-за коронавируса 10:56
В Яндекс.Школе появилось 150 "космических" задач 10:48
В Алтайском крае за сутки выявили восемь случаев заражения COVID-19 10:38
Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен 10:33
"Техноград" открыл новую образовательную программу он-лайн 10:22
В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусом 10:22
Стало известно, когда в столице проведут масштабную дезинфекцию 10:11
В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля 10:02
США угрожают санкциями за отказ вывозить иностранных граждан 10:00
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса 09:42
Румынские рабочие устроили столпотворение при отъезде в Германию 09:30
Рукописный текст песни The Beatles Hey Jude продан за 910 тысяч долларов 09:27
В Свердловской области разрешили работу парикмахерских 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму отмечается значительное увеличение случаев внебольничной пневмонии. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот рост составил 70 процентов. Такие данные на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции привела глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции

- У нас критически ухудшилась ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией, - сказала Пеньковская. - По сравнению с прошлым годом у нас плюс 70 процентов.

Всплеск пневмонии фиксируют в тех же городах, где выявлены очаги коронавируса. Это Симферополь, Ялта, Алушта, Армянск.

Симптомы пневмонии во многом совпадают с симптомами COVID-19. При этом Пеньковская также обратила внимание на то, что Крым из лидеров по тестированию коронавируса переместился в число 10 регионов РФ с наименьшим числом сделанных тестов на COVID-19. За последние сутки в Крыму проведено 309 таких лабораторных исследований.

- Сегодня мы тестируем только тех, у кого есть клинические признаки заболевания, - констатировала Пеньковская.

Фото: Илья Изотов/РГ
Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских

По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией. Еще у 300 человек есть симптомы ОРВИ. За этот же период в Ялте выявлен один больной коронавирусом.

Согласно информации Минздрава Крыма, сегодня в республике под медицинским наблюдением находятся 3107 человек. Из них под динамическим - 2927 человек. За сутки 107 крымчан взяты под наблюдение, 203 - сняты с него. 43 человека находятся в стационарах и 139 в обсерваторах. Всего с начала введения режима повышенной готовности в Крыму выявлено 29 заболевших COVID-19, из них 12 выздоровели.

За последние сутки в Крыму выявлен один новый заболевший коронавирусом. Это житель Ялты, член семьи врача, которая уже проходит лечение. Тяжелых течений COVID-19 в Крыму нет.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с COVID-19
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ