В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии

В Крыму отмечается значительное увеличение случаев внебольничной пневмонии. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот рост составил 70 процентов. Такие данные на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции привела глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- У нас критически ухудшилась ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией, - сказала Пеньковская. - По сравнению с прошлым годом у нас плюс 70 процентов.

Всплеск пневмонии фиксируют в тех же городах, где выявлены очаги коронавируса. Это Симферополь, Ялта, Алушта, Армянск.

Симптомы пневмонии во многом совпадают с симптомами COVID-19. При этом Пеньковская также обратила внимание на то, что Крым из лидеров по тестированию коронавируса переместился в число 10 регионов РФ с наименьшим числом сделанных тестов на COVID-19. За последние сутки в Крыму проведено 309 таких лабораторных исследований.

- Сегодня мы тестируем только тех, у кого есть клинические признаки заболевания, - констатировала Пеньковская.

По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией. Еще у 300 человек есть симптомы ОРВИ. За этот же период в Ялте выявлен один больной коронавирусом.

Согласно информации Минздрава Крыма, сегодня в республике под медицинским наблюдением находятся 3107 человек. Из них под динамическим - 2927 человек. За сутки 107 крымчан взяты под наблюдение, 203 - сняты с него. 43 человека находятся в стационарах и 139 в обсерваторах. Всего с начала введения режима повышенной готовности в Крыму выявлено 29 заболевших COVID-19, из них 12 выздоровели.

За последние сутки в Крыму выявлен один новый заболевший коронавирусом. Это житель Ялты, член семьи врача, которая уже проходит лечение. Тяжелых течений COVID-19 в Крыму нет.