Новости

В Беларуси будут выпускать бюджетный кроссовер для российского рынка 02:25
В Японии талисманом самоизоляции стала фея 02:10
Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США 01:40
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере 01:15
В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом 00:50
СМИ: США модернизировали размещенные в ФРГ ядерные боеголовки 00:16
Власти Турции ввели чрезвычайное положение в 31 городе 10.04.2020
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов 10.04.2020
Легенда "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом 10.04.2020
Порядок регистрации безработных в Москве упрощен 10.04.2020
Власти Москвы отменили платную парковку для медиков 10.04.2020
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса 10.04.2020
Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано 10.04.2020
В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла 10.04.2020
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим 10.04.2020
В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 10.04.2020
В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин 10.04.2020
В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу 10.04.2020
Собянин: 40 поликлиник в Москве начали прием больных с коронавирусом 10.04.2020
Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 10.04.2020
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 10.04.2020
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 10.04.2020
Собянин: Пропускная система в столице будет внедряться с будущей недели 10.04.2020
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 10.04.2020
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 10.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
11.04.2020 01:40
Рубрика: Спорт

Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США

Текст: Максим Домчев
Россиянка Мария Шарапова стала финалисткой виртуального турнира US Open.
Российская спортсменка Мария Шарапова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Российская спортсменка Мария Шарапова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российская спортсменка Мария Шарапова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру

Вслед за мужским виртуальным US Open, победителем которого стал россиянин Марат Сафин образца 2000 года, проходит и женский. В нем определились финалистки. По правилам, в матче побеждает та участница, за которую проголосует больше всего болельщиков.

Россиянка Мария Шарапова, победившая на кортах Нью-Йорка в 2006 году, на пути в финал одолела Маргарет Корт (1970), Жюстин Энен (2003), Мартину Навратилову (1984) и Штеффи Граф (1988). В решающем матче она встретится с Габриэлой Сабатини из Аргентины, которая выиграла этот турнир в 1990 году. Судя по итогам голосования, большинство болельщиков - мужчины. Ведь Шарапова и Сабатини считаются самыми красивыми теннисистками своей эпохи.

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Теннис Мария Шарапова

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона