Шарапова вышла в финал виртуального Открытого чемпионата США

Вслед за мужским виртуальным US Open, победителем которого стал россиянин Марат Сафин образца 2000 года, проходит и женский. В нем определились финалистки. По правилам, в матче побеждает та участница, за которую проголосует больше всего болельщиков.

Россиянка Мария Шарапова, победившая на кортах Нью-Йорка в 2006 году, на пути в финал одолела Маргарет Корт (1970), Жюстин Энен (2003), Мартину Навратилову (1984) и Штеффи Граф (1988). В решающем матче она встретится с Габриэлой Сабатини из Аргентины, которая выиграла этот турнир в 1990 году. Судя по итогам голосования, большинство болельщиков - мужчины. Ведь Шарапова и Сабатини считаются самыми красивыми теннисистками своей эпохи.