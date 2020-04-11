В Японии талисманом самоизоляции стала фея

Минздрав Японии обнародовал талисман карантина. Им стала фея "карантин-тян". Она представляет собой шарообразное улыбчивое существо желтого цвета, в защитных очках, с щитом и крылышками. Если смотреть на фею сзади, то у нее есть еще и загнутый вбок хвостик. Таким образом, ее форма соответствует букве Q - первой в английском слове Quarantine (карантин). Также буква Q расположена у талисмана на лбу. Щит означает готовность защитить людей от опасности, а крылья - немедленно примчаться в любое место в случае необходимости.

Талисман будет выставлен в залах прибытия в аэропортах, морских портах, а также, вероятно, на станциях и остановках. Как поясняется, талисман призван помочь в работе Карантинного информационного бюро Японии.

Создавать талисманы для определенного места или события - очень популярная традиция в Японии. Свои талисманы есть у городов, районов, школ, университетов, военных подразделений, фирм, фестивалей, выставок, спортивных мероприятий и так далее.

Теперь он появился и у карантина, призванного помешать распространению коронавируса в Японии.

Ранее в Стране восходящего солнца вспомнили про оберег от эпидемий под названием "Амаби". Впервые это существо было описано в японской газете в 1846 году. Речь в заметке шла о видении некоему полицейскому на острове Кюсю. Тот отправился узнать, что за странный свет виден в море недалеко от берега. На месте он увидел трехногое существо, похожее на русалку, с чешуйчатым телом и головой птицы, при этом голова была покрыта прядями волос. Существо назвало себя "Амаби", предсказало хороший урожай и дало совет - нарисовать его в случае эпидемии. Сказав это, создание ушло под воду и больше его не видели.

В связи с коронавирусом в Японии вспомнили о странном существе, наткнувшись на статью о нем в подшивках архивных газет Киотского университета. Художник Сигеока Хидэ нарисовал его в феврале, подписав внизу: "Новый способ противодействия коронавирусу", а затем опубликовал рисунок в Twitter. Очень быстро Амаби стало необычайно популярна в Японии и теперь является как бы символом утешения в нынешней непростой ситуации.

В настоящее время в Токио, Осаке и еще нескольких префектурах Японии введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 6 мая. Многие компании, магазины, рестораны, бары и увеселительные заведения прекратили работу, в учебных заведениях объявлены каникулы. Большинство японцев в регионах, где введен карантин, находятся дома. При этом некоторые регионы, которые правительство не включило в первоначальный список, тоже хотят ввести у себя режим чрезвычайной ситуации. С такой инициативой выступили, например, префектуры Киото и Аити.

По последним данным, в Токио уже более 1700 инфицированных COVID-19. Всего в Японии, по данным на 10 апреля, заразились 5 246 человек (прирост по отношению к 9 апреля составил 579 человек), 697 скончались, 88 выздоровели. Среди тех, кто ранее был на лайнере Diamond Princess, заболели 711 человек, скончались 11.