В США число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который ведет онлайн-статистику числа зараженных и скончавшихся от смертельной болезни. По состоянию на 11 апреля, в Соединенных Штатах COVID-19 обнаружен у 501 тысячи 401 человека.

За минувшие сутки от коронавируса в Америке скончались более 2,1 тысячи человек, за период пандемии умерли 18 637 человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Нью-Йорке, где умерли 5 тысяч 820 человек. США лидируют в мире по числу подтвержденных случаев заражения, далее следуют Италия и Испания (158 283 и 147 577 соответственно).

В пятницу число смертей, вызванных коронавирусом во всем мире, превысило отметку в 100 тысяч, за неделю удвоившись.