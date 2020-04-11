Видео: боясь коронавируса, австралиец вывозит мусор на мини-танке

Пандемия коронавируса стала не только одним из главных вызовов последних лет для властей и медиков, но и темой для массы шуток и интернет-мемов, своеобразным челленджем для любителей лайфхаков и прочего креатива. Во всех странах мира скучающие на самоизоляции люди придумывают всё новые поводы показать смекалку.

Наш сегодняшний герой - безымянный молодой австралиец из Норд Мэки (штат Квинсленд), позабавивший соседей по улице и весь интернет новой антикоронавирусной процедурой выноса мусора.

Чтобы избежать контактов с коммунальщиками и случайными прохожими, он теперь вывозит мусор на миниатюрном танке. Спрятавшись за пластмассовой броней и грозно глядя по сторонам, наш герой осторожно выталкивает контейнер с отходами на обочину проезжей части и, оставив его мусорщикам, сдает назад. Миссия выполнена, сэр, можно закрывать ворота!