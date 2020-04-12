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12.04.2020 13:09
Рубрика: Культура

Александр Друзь снова сыграет в "Что? Где? Когда?"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Весенняя серия игр в интеллектуальном клубе знатоков продолжается - 12 апреля в 22.00 в прямом эфире Первого канала против телезрителей выступит команда Виктора Сиднева. Но более всего приковано внимание к этой игре из-за того, что в ней сыграет магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы Александр Друзь. Напомним, что в связи с громким скандалом Друзь был отстранен от игры. Однако, он вернулся еще осенью прошлого года. Вот как комментирует эту ситуацию "Телекомпания "Игра-ТВ", которая производит передачу:

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"Этот сезон для нас юбилейный - исполняется 45 лет телепрограмме "Что? Где? Когда?" Как один из старейшин, первый магистр игры, шестикратный обладатель "Хрустальной совы", обладатель "Бриллиантовой совы" Александр Друзь, без сомнения, должен участвовать в играх этого сезона, тем более, что решение о его возвращении в клуб было принято еще в сентябре прошлого года, о чем мы сообщили на сайте и в эфире. Что касается формирования команд для участия в весенней серии игр, то свои коррективы вносят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Составы команд становятся окончательно известными буквально накануне прямых эфиров".

Поклонников передачи волнует, будет ли играть сегодня Инна Семенова. Ответ положительный. Кроме Друзя и Семеновой в команде обладатель Бриллиантовой и Хрустальной совы Борис Левин, а также Леонид Тимофеев и Михаил Дюба. Капитан команды - магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы, обладатель звания "Лучший капитан Клуба" Виктор Сиднев.

У зрителей может возникнуть еще один вопрос - почему в команде нет прославленного игрока Максима Поташева. Обозревателю "РГ" пояснили так: "Отсутствие Максима Поташева в составе играющей команды вызвано тем, что сейчас он выполняет роль опытного запасного знатока, способного поддержать любую команду в сегодняшних непростых условиях".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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